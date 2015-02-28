شركات الكهرباء تبدأ توزيع لمبات الليد على المواطنين مجانا

بدأت شركات توزيع الكهرباء الـ9 صباح اليوم السبت، فى توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة على المواطنين فى إطار خطة الوزارة لترشيد الاستهلاك، استعداداً للصيف القادم من خلال توزيع 10 ملايين لمبة ليد لترشيد 250 ميجا وات فى وقت الذروة، وذلك مجاناً و بدون أى رسوم.

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن لجان فنية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بدأت منذ الصباح الباكر فى توزيع اللمبات على المستهلكين، مؤكداً أن المرحلة الأولى تستهدف الشرائح الأقل استهلاكاً للكهرباء بالمناطق الفقيرة والقرى لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لديهم.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اللجان الفنية ستقوم بتركيب لمبات الليد بالمنازل مقابل سحب اللمبات المتوهجة أو الموفرة، موضحاً أن تركيب اللمبات سيكون مجاناً و بدون أى رسوم، وسيتم تحصيل قيمتها على فاتورة الاستهلاك على 20 شهراً بدون فوائد.

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