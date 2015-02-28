وزير الأوقاف: الإسلام من أفعال الجماعات الإرهابية براء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الاسلام دين حضارة ورقى ومكارم الأخلاق بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، حيث تتجلى عظمته فى جوانبه الأخلاقية فهو دين الرحمة وحفظ العهود، كما تتجلى عظمة الإسلام أيضا فى إنصافه الآخر من غير المسلمين.

جاء خلال كلمته بالمؤتمر السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى بدأ أعماله صباح اليوم، بعنوان "عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح"، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "جمعة" أن وثيقة المدينة أفضل نموذج لترسيخ العيش السلمى والمشترك بين مختلف الأديان، مضيفا أن الجماعات المنتسبة ظلما للإسلام ممن يستخدمون الذبح والخرق والقتل والذى يستخدمون الدين لتبرير أفعالهم الإسلام منهم براء.

ويشارك فى المؤتمر 60 وزيرًا وعالمًا و22 بحثًا من 33 دولة مشاركة، وتتضمن الفعاليات التى تستمر حتى مساء الأحد المقبل، تدشين إدارة عليا ومركزية لتوحيد الخطاب الدينى العربى الإسلامى لتوحيد موضوع الخطبة والقضايا التى تناقشها وتدشين منتدى السماحة والوسطية، لمواجهة التطرف بعضوية أجانب ومصريين من كل التخصصات.