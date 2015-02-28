دراسة سويدية أمريكية: القهوة تخفض خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد

كشفت دراسة سويدية أمريكية حديثة، نشرت مؤخراً عبر الموقع الأمريكى “Newsmax Health”، أن تناول القهوة كل يوم قد يخفض من مخاطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

واستناداً لتحليل بيانات أكثر من 5600 شخص من البالغين السويديين والأمريكيين، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 4-6 أكواب من القهوة يومياً، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد (MS) بنسبة 30% مقارنة مع الأشخاص الذين لم يشربوا القهوة.

وأكد الباحثون، أن النتائج لا تثبت أن القهوة تحارب مرض التصلب المتعدد “MS” وهو المرض الذى يهاجم الجهاز المناعى عن طريق تدمير الألياف العصبية فى الدماغ والعمود الفقرى، وأعراضه تشمل ضعف وتخدير العضلات، ومشاكل فى الرؤية وصعوبة فى التوازن والتنسيق.

وقالت الباحثة الدكتورة إيلين مورى، استاذة مساعدة فى علم الأعصاب فى جامعة جونز هوبكنز فى بالتيمور، أنه قد تم ربط تناول القهوة بكميات عالية بخفض مخاطر الأمراض الأخرى، التى تتسبب فى تلف خلايا الدماغ وتقليل أعدادها، بما فى ذلك مرض باركنسون ومرض الزهايمر.

وأضافت مورى، أن تناول نسبة عالية من الكافيين يقلل الالتهاب الذى يسبب ضرر الأعصاب فى الدماغ والعمود الفقرى، والذى يؤدى فى نهاية المطاف إلى الإصابة بمرض التصلب المتعدد.

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