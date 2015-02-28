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مؤسسات بريطانية: مشاهدة الأطفال صور إيذاء النفس المتعمد على الإنترنت خطر

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مؤسسات بريطانية: مشاهدة الأطفال صور إيذاء النفس المتعمد على الإنترنت خطر مؤسسات بريطانية: مشاهدة الأطفال صور إيذاء النفس المتعمد على الإنترنت خطر
حذرت مؤسسات خيرية بريطانية من وجود أعداد "مقلقة" لأطفال يشاهدون صورا عن إيذاء النفس المتعمد على الإنترنت، ما قد يشجعهم على إلحاق الأذى بأنفسهم.

وأظهر استطلاع للرأى أجرته مجموعة من تلك المؤسسات أن أكثر من نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و14 عاما (60%) زعموا أنهم شاركوا صورا لأشخاص يقومون بإيذاء أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أوضح أكثر من نصف الأطفال فى تلك الفئة العمرية الذين شاهدوا صورا على الإنترنت للإيذاء المتعمد للنفس أنهم شعروا بالرغبة فى إيذاء أنفسهم بعد رؤية تلك الصور.

وذكرت صحيفة /ديلى ميل/ البريطانية أن الاستطلاع شمل ألفى شخص تراوحت أعمارهم ما بين 11 و21 عاما، وأظهر أيضا أن ما يقرب من 8% من الشباب ما بين 18 و21 عاما قاموا بإيذاء أنفسهم أو يعرفون شخصا قام بذلك.

وأكدت المؤسسات الخيرية أن هذه النتائج تدعو للقلق بشدة وتطرح أسئلة مقلقة حول العلاقة بين إيذاء النفس والأطفال والشباب وأجزاء من عالم شبكة الإنترنت.

وقالت المؤسسات إن أبحاثها تظهر أن التعرض لصور تظهر إيذاء النفس المتعمد أصبح أمرا شائعا بين الأطفال والمراهقين، وأن هذا الأمر يؤثر بشدة على حياتهم. أما الأمر الذى يدعو للخوف أكثر هو أن الأطفال من 11 إلى 14 عاما يتأثرون بشدة بهذه الصور ويجدونها محزنة كثيرا حتى إنهم يميلون لإيذاء أنفسهم.

وأصدرت المؤسسات الخيرية تلك الإحصاءات قبل يوم التوعية بإيذاء النفس الذى يوافق الأول من مارس.

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