ضبط 5 بنادق آلية وخرطوش بحيازة عائلتين فى البحيرة(تحديث)

تمكن اليوم ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية من ضبط 5 بنادق آلية وخرطوش وكمية من الذخائر كانت بحيازة عائلتين بالدلنجات لاستخدامها فى أعمال العنف والبلطجة والتعدى على بعضهما البعض.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطار من العميد خالد عبد الحميد، رئيس المباحث، يفيد ورود معلومات مؤكدة لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات، برئاسة الرائد أحمد حمد، مفادها وجود مشاجرة بين عائلتى (الأنصارى – الكيلانى) المقيمين عزبة الأنصارى زاوية حمور دائرة المركز بسبب الخلاف على شراء مسكن وقيام بعض أفراد العائلتين بإعداد وحيازة الأسلحة النارية لاستخدامها فى أعمال العنف والبلطجة والتعدى على بعضهما البعض.

وقامت عدة مأموريات قادها العميد خالد غانم رئيس فرع البحث، بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، استهدفت منازل طرفى المشاجرة (حائزى الأسلحة النارية) حيث أسفرت عن ضبط كل من طرف أول عائلة الأنصارى أحمد ا، عامل سبق اتهامه فى عدد (2) قضية "خيانة أمانة – تبديد" آخرهما القضية رقم 2864/2009 جنح مركز الدلنجات "تبديد" والمطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى عدد (2) قضية وضبط بحوزته بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام وعدد (5) طلقة من ذات العيار.

كما تم ضبط "فتح الله ا" عامل زراعى وضبط بحوزته بندقية F N عيار 7.62 × 54 تحمل أرقام 45707 وعدد (15) طلقة من ذات العيار.

طرف ثانى عائلة الكيلانى تم ضبط "ضيف ك" عامل زراعى وضبط بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 وعدد (3) طلقات من ذات العيار.

كما تم ضبط "صابر ع" عامل زراعى وضبط بحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 وعدد (2) طلقة من ذات العيار.

وباستهداف "كيلانى ك" سبق اتهامه فى القضية رقم 8152/2010 جنح مركز الدلنجات "ضرب" تبين هروبه وضبط بمسكنه بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 وعدد (1) طلقة من ذات العيار.

وتحرر المحضر 6724/24 جنايات مركز الدلنجات.

>وفى سياق آخر تلقى صباح اليوم مركز شرطة وادى النطرون إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمزرعة خليل جراد، الكائنة بمنطقة الوادى الفارغ دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى بلوحة مفاتيح محول المزرعة المجاور، وتمت السيطرة عليه وإخماده لم ينجم عن ذلك أية إصابات وتحرر المحضر 391/2015 إدارى المركز.

ومن جانبه قاد اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة حملة أمنية مكبرة اليوم، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث عن ضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية بينهم 6 بنادق آلية وخرطوش، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المخدرات، وتم ضبط أحد كوادر الإخوان بكوم حمادة، لتحريضه على العنف والتظاهر، كما تم ضبط 89 متهما هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1072 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجــــاه وانتهـاء رخصـة قيـادة،وفى ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها.