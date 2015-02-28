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مباحث أبوكبير تحرر طفلا بعد اختطافه والمطالبة بفدية مالية 40 ألف جنيه

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مباحث أبوكبير تحرر طفلا بعد اختطافه والمطالبة بفدية مالية 40 ألف جنيه مباحث أبوكبير تحرر طفلا بعد اختطافه والمطالبة بفدية مالية 40 ألف جنيه
تمكنت مباحث أبوكبير بالشرقية، من تحرير طفل من أيدى خاطفه بعد مطالبته لأسرته بدفع فدية مالية حوالى 40 ألف جنيه، وتم التحفظ على المتهم للعرض على النيابة العامة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من "أشرف أحمد" 32 سنة مدرس ومقيم طوخ القراموص، بخطف نجله "يوسف" سنتين مقابل فدية مالية تقدر بحوالى 40 ألف جنيه.

وتبين من التحريات التى باشرها المقدم شريف حمادة رئيس مباحث أبوكبير، قيام "أحمد ح ا" 23 سنة سائق مقيم مركز أبوكبير، بخطف الطفل مقابل مساومة أسرته على دفع 40 ألف جنيه، وتم تحرير الطفل سالما لأسرته.

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مصر 365