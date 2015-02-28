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سقوط المتهم بإطلاق النار على سيارة رئيس مباحث مركز ناصر ببنى سويف

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سقوط المتهم بإطلاق النار على سيارة رئيس مباحث مركز ناصر ببنى سويف سقوط المتهم بإطلاق النار على سيارة رئيس مباحث مركز ناصر ببنى سويف
نجحت إدارة البحث الجنائى ببنى سويف تدعمها قوات الأمن المركزى، صباح اليوم فى ضبط أشرف شعبان محمد محمود 41 سنة، والذى أطلق النار على سيارة رئيس مباحث مركز ناصر ومعاونه ليلة أمس، حيث تم نقل المتهم تحت حراسة مشددة إلى المستشفى العام مصاباً بطلق نارى بعد محاولته الهرب أثناء مطاردته.

وكان الرائد هشام جلال، رئيس مباحث ناصر، ومعاونه النقيب محمود أبوزيد، قد أنهيا عملهما فى مركز الشرطة فى الثانية ليلة أمس الجمعة، واستقلا سيارة شرطة (بوكس) عائدين إلى مقر إقامتهما ببنى سويف وأثناء سيرهما على الطريق الزراعى القاهرة أسوان فوجئا بالقرب من قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف بإطلاق نار من اتجاه الزراعات مما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة رئيس المباحث بشظية فى ظهره، وتم نقله إلى المستشفى العام وغادره سريعا عائدا إلى منزله بعد تلقيه الإسعافات وإجراء الأشعة اللازمة.

وتم إخطار اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، بالواقعة فكلف اللواء زكريا أبوزينه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث للوصول إلى هوية الجناة وخلال 6 ساعات من وقوع الحادثة تم تحديد مكان اختباء مرتكب الواقعة وبمجرد شعوره باقتراب القوات حاول الهرب فتعرض لإطلاق نار، مما أدى إلى إصابته فى القدم اليسرى قبل إلقاء القبض عليه.

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مصر 365