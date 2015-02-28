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ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة

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ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة ضبط أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، من ضبط 3 من أعضاء تشكيل عصابى مكون من 7 أشقياء خطرين قاموا بتكوين تشكيل عصابى مسلح، فيما بينهم، يتزعمهم مسجل شقى خطر هارب من مؤبد تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالطرق العامة والرئيسية متخذين من مدينة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، برئاسة الرائد ماجد الحبشى، بقيام 7 أشقياء بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالطرق العامة والرئيسية متخذين من مدينة أبو المطامير مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات على اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، ووجه بتشكيل فريق بحث، برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والرائد ماجد الحبشى رئيس مباحث أبو المطامير وتمكن فريق البحث من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث حال استقلالهم السيارة رقم ب ن أ 8547 "دبابة خضراء اللون " قيادة الثانى والمملوكة لزوجة الأول وضبط بحوزة الثانى " بندقية خرطوش عيار 12 تركى الصنع وعدد (4) طلقة من ذات العيار".

كما تمكن منذ قليل، ضباط مباحث البحيرة والقوة المرافقة المعينين بكمين الجديه الحدودى، دائرة مركز شرطة رشيد، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، من ضبط السيارة رقم 23320 نقل كفر الشيخ قيادة "حماده م م" سائق ومقيم مطوبس كفر الشيخ محملة بعدد (231) أسطوانة بوتاجاز مدعمة.

بمواجهة قائد السيارة اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء.

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مصر 365