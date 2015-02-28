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ضبط أربع قطع أسلحة نارية فى كمين أمنى بأسوان

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ضبط أربع قطع أسلحة نارية فى كمين أمنى بأسوان ضبط أربع قطع أسلحة نارية فى كمين أمنى بأسوان
تمكن اليوم رجال المباحث مديرية أمن أسوان، من ضبط ثلاثة متهمين بحيازتهم أربع قطع متنوعة من الأسلحة النارية، تحرر عن ذلك محضر رقم (1084) إدارى قسم ثان أسوان 2015م و جار العرض على النيابة.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم ثان أسوان، قد تمكنت تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى والعميد خالد الشاذلى رئيس المباحث خلال أحد الأكمنة، من ضبط كل من (محمد . س) 63 سنة بالمعاش، و(محمود . م) نجل الأول 32 سنة، و(مينا . ش) 30 سنة، وذلك أثناء استقلالهم سيارتين داخل مدينة أسوان، وبحيازتهم طبنجة تركى و(8) طلقات وبندقية خرطوش و(2) بندقية رش. تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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