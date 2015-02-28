البيت الأبيض يدين قتل المعارض الروسي نيمتسوف

أدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما “القتل الوحشي” للسياسي الروسي المعارض بوريس نيمتسوف ودعا إلى إجراء تحقيق كامل في مقتله.

وقال أوباما في بيان إن “الولايات المتحدة تدين القتل الوحشي لبوريس نيمتسوف وتدعو الحكومة الروسية إلى إجراء تحقيق فوري ومحايد وشفاف في ملابسات مقتله وضمان مثول هؤلاء المسؤولين عن هذا القتل الوحشي أمام العدالة.”

وكان أوباما قد التقى مع نيمتسوف خلال زيارة لموسكو عام 2009 حيث عقد محادثات مع أحزاب المعارضة بعد لقاء مع رئيس روسيا حينئذ ديمتري ميدفيديف. وقال أوباما إنه أعجب “تفانيه (نيمتسوف )الشجاع للنضال ضد الفساد في روسيا.”

وقال أوباما إنه بموت نيمتسوف فقد الروس″واحدا من أكثر المدافعين عن حقوقهم تفانيا وبلاغة.”