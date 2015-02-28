الأمن الإيراني يغلق موقعًا إخباريًا تابعًا لعائلة الإمام خميني

أغلقت سلطات الأمن الإيرانية؛ موقعاً إخبارياً على الانترنت تابع لعائلة مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الإمام الراحل خميني؛ بسبب نشره خبراً عن الرئيس الأسبق “محمد خاتمي”.

ونشرت وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية خبراً؛ أفادت فيه أن سلطات الأمن الإيرانية أغلقت الموقع الإخباري على الإنترنت (jamaran.ir)، التابع لـ”حجة الله إسلام سيد حسن خميني”، حفيد الإمام آية الله خميني، وموقع (baharnews.ir)، التابع لـ”محمد رضا عارف”، أحد قادة الحركة الإصلاحية في البلاد؛ بسبب نشرهما خبراً يحتوي تسجيلاً لرئيس الجمهورية الأسبق خاتمي، الذي تتهمه السلطات الإيرانية بأنه أحد قادة الفتنة في البلاد.

وكان المتحدث بإسم القضاء الإيراني “محسني إجي” أعلن الأسبوع الماضي؛ حظر نشر إسم أو صورة أو فيديو تعود للرئيس الأسبق خاتمي، في وسائل الإعلام؛ بدعوى اتهامه أنه “أحد قادة الفتنة” في البلاد، مبيناً أن وسائل الإعلام التي لا تمتثل للقرار، ستعرض نفسها للعقوبة.