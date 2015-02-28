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المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر يصل القاهرة على رأس وفد اقتصادي

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المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر يصل القاهرة على رأس وفد اقتصادي المستشار الألمانى السابق جيرهارد شرودر يصل القاهرة على رأس وفد اقتصادي

جيرهارد شرودر

وصل مطار القاهرة الدولي المستشار الألماني السابق “جيرهارد شرودر” قادما  على رأس  وفد اقتصادي رفيع المستوى  في زيارة لمصر تستغرق يومين للتمهيد للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بشرم الشيخ.

ومن المقرر أن يلتقي  شرودر الذي وصل علي طائرة خاصة من المانيا  خلال زيارته مع عدد من المسئولين المصريين للتباحث حول دفع استثمارات لمصر في عدد من المشروعات.

وكان السفير محمد حجازي سفير لدى ألمانيا قد أعلن فى تصريحات سابقة  أن المستشار الألماني السابق “جيرهارد شرودر” سيترأس وفد اقتصادي  في زيارة لمصر خلال فبراير الجاري للتمهيد للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس بشرم الشيخ، وذلك للتباحث حول دفع استثمارات لمصر في عدد من المشروعات ما يعكس تزايد الاهتمام الألماني بدفع الاقتصاد المصري.

 

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