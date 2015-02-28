اليوم.. محلب يفتتح المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

يفتتح المؤتمر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، فى العاشرة من صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولى الرابع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعنوان: “عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه.. طريق التصحيح لبيان زيغ أخطاء داعش وأخواتها”، حيث أنهت وزارة الأوقاف تجهيزاتها، للبدء فى مؤتمرها الذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور وفود من كافة دول العالم العربى والإسلامى.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدى 5 جلسات خلال يومين، ويحضر المؤتمر 60 وزيرا وعالما و22 بحثا من 33 دولة مشاركة، ليس من بينها قطر وتركيا أو ممثلين سابقين أو حاليين محسوبين على حركة حماس وغياب سوريا وليبيا عن المشهد، حيث تتضمن الفعاليات تدشين إدارة عليا ومركزية لتوحيد الخطاب الدينى العربى الإسلام لتوحيد موضوع الخطبة والقضايا التى تناقشها وتدشين منتدى السماحة والوسطية لمواجهة التطرف بعضوية أجانب ومصريين من كافة التخصصات.

وينعقد المؤتمر برئاسة وزير الأوقاف المصرى، يتغيب عنه شيخ الأزهر، ويلقى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، كلمة الأزهر بديلا عنه، ويحضره رئيس الوزراء ويلقى كلمة، ويحضره البابا تواضروس الثانى ويلقى كلمته.

كان قد وصل وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة الدكتور توفيق عبد العزيز السديرى وكيل وزارة الأوقاف السعودى، وبصحبته الدكتور زيد الدكان أمين عام مؤتمر وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية. كما تتابع وصول وفود دول الجزائر برئاسة محمد علام شيخ، والكونغو الديمقراطية برئاسة المفتى على موينى، والسنغال برئاسة بابا عبدة سيسيه مستشار رئيس السنغال، ووفد دولة ماليزيا برئاسة دانو رزالى بن شهاب الدين، ووفد دولة أوغندا برئاسة المهندس سيراج زيد كافوما.

ووصل إلى القاهرة وفد دولة الكويت الشقيقة برئاسة الدكتور عبد الله معتوق المعتوق مستشار سمو أمير دولة الكويت الشقيقة، ووفد مملكة البحرين الشقيقة الذى ضم سبعة ممثلين برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووفد دولة الإمارات العربية الشقيقة برئاسة المستشار على الهاشمى مستشار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للشئون الدينية والقضائية، ووفد دولة الصين برئاسة عبد الله وانغ ون جيه رئيس الجمعية الإسلامية بالصين، ووفد جيبوتى برئاسة شعيـب عجــال مستشار وزير الشئون الدينية.

ووصل مفتى القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد أحمد محمد حسين، ومفتى الكونغو الشيخ على موينى، وسراج زيد كافوما أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأوغندا، والدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام للمجلس الإسلامى للدعوة والإغاثة بالسعودية، والشيخ محمد شريف أوغلو مفتى اليونان، وأحمد ولد أهل داود وزير الأوقاف الموريتانى، والشيخ خالد بابكر أمين مجمع الفقه الإسلامى بجدة، والدكتور محمود الهباش قاضى قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطينى، والشيخ سيور رحمانى وزير الشئون الدينية البنجلاديشى، والشيخ محمد خاطر ياسين مفتى سنغافورة، والدكتور هايل عبد الحفيظ داود وزير الأوقاف الأردنى، والشيخ عبد اللطيف دريان مفتى لبنان.