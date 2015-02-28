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شكري يلتقي مدير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي ومبعوث الصين للشرق الأوسط

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شكري يلتقي مدير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي ومبعوث الصين للشرق الأوسط شكري يلتقي مدير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي ومبعوث الصين للشرق الأوسط

شكري يلتقي بمدير العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن سامح سكري، وزير الخارجية، قابل خلال تواجده في بكين مدير العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، حيث تم تناول مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بعد زيارة الرئيس لبكين والزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلي .

اضاف المتحدث أن الوزير التقي أيضا بمقر السفارة المصرية قي بكين مبعوث الصين لعملية السلام والشرق الأوسط حيث تناول معه تطورات القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث إن الوزير شكري استقبل نائب رئيس جامعة اللغات والثقافة ببكين والذي عرض لمسار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي للصين وعلي رأسها مشروع التعاون بين الجامعة والجهات التعليمية في مصر منها الشراكة مع جامعة قناة السويس في معهد كونفوشيوس في مجالات تعليم اللغه الصينيه، والتعاون مع التلفزيون المصري في انشاء وحدة كونفوشيوس التلفزيونية، فضلا عن إنشاء الجامعة المصرية – الصينية بشمال شرق الصين بالتعاون مع جامعة قناة السويس وتبدأ بكلية اللغة العربية ثم يتبعها إنشاء كليات آخري مع باقي الجامعات المصرية.

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