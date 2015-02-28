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مشاهدة التليفزيون لأكثر من ساعتين يومياً ترفع ضغط الدم

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مشاهدة التليفزيون لأكثر من ساعتين يومياً ترفع ضغط الدم مشاهدة التليفزيون لأكثر من ساعتين يومياً ترفع ضغط الدم
فى دراسة فريدة من نوعها، كشف باحثون أوروبيون أن قضاء أكثر من ساعتين يومياً أمام شاشة التليفزيون يزيد من احتمال ارتفاع ضغط الدم بنسبة 30%.

• عدم ممارسة الرياضة ترفع ضغط الدم بنسبة 50%
>وأوضحت الدراسة المنشورة مؤخراً عبر الموقع الأمريكى الطبى “Newsmax Health”، أن عدم ممارسة النشاط البدنى اليومى يزيد أيضاً من خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة 50%.

واستناداً لتحليل بيانات أكثر من 5221 طفلاً تتراوح أعمارهم من 2 إلى 10 سنوات من ثمانية دول أوروبية "إسبانيا، ألمانيا، المجر، إيطاليا، قبرص، استونيا، السويد، وبلجيكا"، وجد الباحثون أن العلاقة بين قلة النشاط البدنى وارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال فى أوروبا.

• ارتفاع ضغط الدم فى الطفولة يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب لاحقاً
>وأوضح الباحثون، أن ارتفاع ضغط الدم خلال مراحل الطفولة يمكن أن يسبب مشاكل القلب والأوعية الدموية فى وقت لاحق من الحياة، ويزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ويوصى الخبراء بممارسة النشاط البدنى لأكثر من 60 دقيقة يومياً، والحد من الأنشطة المستقرة مثل مشاهدة التليفزيون لأكثر من ساعتين يومياً.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر المجلة الدولية لأمراض القلب.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com
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