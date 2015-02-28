سقوط عاطل حول منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

تمكن اليوم ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على عاطل ومقيم الغبشه دائرة مركز رشيد، بتهمة تحويل منزله لإدارة ورشة لتصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، يفيد قيام ضباط وحدة مباحث مركز شرطة رشيد ضبط "محمد ن" عاطل ومقيم الغبشه دائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع والاتجار فى الأسلحة النارية بمنزله.

تم ضبط المتهم المذكور وضُبط بمسكنه [عدد (6) قطع أسلحة نارية عبارة عن (5) طبنجات معدلة مختلفة الأعيرة، (1) مقروطة، (8) طلقات خرطوش عيار 12، عدد (4) مفكات، عدد (2) مفتاح إنجليزى، عدد (4) مبردات حدادية، عدد (8) يايات، عدد (1) مفتاح عادى، عدد (1) جنزير حديدى، عدد (1) مقياس حديدى، عدد (1) منشار حديدى، عدد (1) منجلة، عدد (1) صاروخ كهربائى وبعض الأسطوانات، عدد (8) عتلات أمان، عدد (1) حجر سن أسلحة.

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر رقم 2646/2015 جنايات مركز رشيد.