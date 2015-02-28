"الوادى الجديد" تستضيف مؤتمر "الخطاب الثقافى" الأسبوع القادم

ينظم فرع ثقافة الوادى الجديد الأسبوع القادم مؤتمرا أدبيا تحت عنوان "الخطاب الثقافى.. الواقع والمستقبل" برعاية الدكتورة فوزية أبو النجا، مدير إقليم وسط الصعيد الثقافى، واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، والذى يرأس المؤتمر واللواء الأديب حمدى البطران وأمين عام المؤتمر الشاعر أحمد دياب، وذلك فى إطار نشاط الإقليم لدعم الحركة الأدبية بمحافظة الوادى الجديد.

وقال محسن حسب مدير فرع ثقافة الوادى الجديد إن المؤتمر يستمر لمدة ثلاثة أيام بأمسيات شعرية وحلقات نقاشية وأبحاث أدبية على مستوى المحافظة.

كما تشارك فرق قصور الثقافة الفنية بالداخلة والخارجة فى المؤتمر، والذى يشارك فيه كوكبة من أهم شعراء وأدباء الوادى الجديد وإقليم وسط الصعيد الثقافى.