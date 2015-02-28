البرلمان الفرنسى يحذر: رحيل "الرئيس السورى" سيثير الفوضى فى الشرق الأوسط

أكد البرلمانى الفرنسى چاك ميار أن محاوريه فى سوريا أكدوا له انه اذا واصلت فرنسا تطالب برحيل الرئيس السورى بشار الأسد ستعم الفوضى فى كل ارجاء الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى بيان الجمعة للنائب الفرنسى المنتمى لأكبر حزب معارض فى فرنسا "الاتحاد من أجل حركة شعبية" حول الزيارة التى قام بها إلى سوريا خلال الاسبوع الجارى برفقة ثلاثة برلمانيين أخرين.

وقال ميار:"كل محاورينا أكدوا بوضوح انه فى حال مواصلة فرنسا طلبها برحيل بشار الأسد بحجة انه لا يمكن التعامل معه، ستنهار سوريا لانه "بشار الأسد" الوحيد القادر على الحفاظ على وحدة الجيش وهذا سيؤدى إلى تدمير لبنان وستسود الفوضى فى الشرق الأوسط".