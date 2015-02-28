البنتاجون: تدريب المعارضة السورية خلال 6 أسابيع

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية جون كيربى أن تدريب مقاتلى المعارضة السورية المعتدلة سيبدأ "فى غضون 4 إلى 6 أسابيع".

وأكد كيربى فى تصريحات اوردتها قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم السبت "لم يجتز مرحلة التصفية حتى الآن إلا حوالى 100 مقاتل، فى حين أن برنامج التدريب يستلزم مشاركة ما بين 200 و300 فى كل دفعة".

ولفت المتحدث باسم البنتاجون إلى أن عملية انتقاء هؤلاء العناصر تتم بعناية منعا لتسلل عناصر معادية إلى برنامج التدريب.

وبعد أشهر من منا قشات وقعت فى واشنطن وأنقرة فى 19 فبراير الجارى تم توقيع اتفاق لتدريب عناصر سورية معارضة "معتدلة" فى قاعدة تركية وتزويدها بمعدات عسكرية.