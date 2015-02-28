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تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية القرعان بمركز جرجا

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تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية القرعان بمركز جرجا تنفيذ مشروع الصرف الصحى بقرية القرعان بمركز جرجا
قال اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج إنه سيتم تنفيذ مشروع صرف صحى لقرية القرعان ضمن المرحلة الأولى من خطة البنك الدولى.

وأضاف اللواء محمود نافع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن الشركة قامت بتنظيم قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية القرعان بمركز جرجا، حيث ضمت القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانا للأهالى.

وأضاف اللواء نافع أن القافلة تهدف إلى تحقيق التواصل مع المواطنين بكل أنحاء المحافظة ويصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل رحلات تعريفية لطلاب المدارس ومسابقات مائية وندوات لرجال وعمد ومشايخ القرية وندوة للسيدات.

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