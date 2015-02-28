أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 3 إخوان و46 محكوماً عليهم وتحرير 171 مخالفة مرورية فى سيناء

Google+ Print
ضبط 3 إخوان و46 محكوماً عليهم وتحرير 171 مخالفة مرورية فى سيناء ضبط 3 إخوان و46 محكوماً عليهم وتحرير 171 مخالفة مرورية فى سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، عن ضبط عدد 3 من عناصر الإخوان، ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية.

كما تم ضبط "محمد ع إ م"، لقيامه بإخفاء هاتف محمول أثناء فحص حقيبة المأكولات الخاصة به، أثناء قيامه بزيارة زوجته "منال م ع"، المحجوزة بقسم شرطة أول العريش على ذمة قضية استيلاء.

وأثناء فحص سيارة ملاكى قيادة "حسن ع م م"، تبين حيازته لسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال دون وجود مصوغ قانونى، وكذا عدد (2) بطاقة رقم قومى تحمل اسمه، كما تبين انتهاء صلاحية رخصتى السيارة والقيادة.

كما تم ضبط عدد (46) محكوما عليهم بينهم "فريد م ب"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية (شروع فى قتل) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وعدد (21) محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، (8) محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، (10) محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، (6) محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتحرير عدد (112) إزالة إدارية فورية، وضبط عدد (3) قضايا تموينية عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد (171) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365