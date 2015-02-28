ضبط 3 إخوان و46 محكوماً عليهم وتحرير 171 مخالفة مرورية فى سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، اليوم، فى بيان لها، عن ضبط عدد 3 من عناصر الإخوان، ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية.

كما تم ضبط "محمد ع إ م"، لقيامه بإخفاء هاتف محمول أثناء فحص حقيبة المأكولات الخاصة به، أثناء قيامه بزيارة زوجته "منال م ع"، المحجوزة بقسم شرطة أول العريش على ذمة قضية استيلاء.

وأثناء فحص سيارة ملاكى قيادة "حسن ع م م"، تبين حيازته لسلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال دون وجود مصوغ قانونى، وكذا عدد (2) بطاقة رقم قومى تحمل اسمه، كما تبين انتهاء صلاحية رخصتى السيارة والقيادة.

كما تم ضبط عدد (46) محكوما عليهم بينهم "فريد م ب"، والمطلوب لتنفيذ الحكم عليه فى قضية (شروع فى قتل) والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد، وعدد (21) محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، (8) محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، (10) محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، (6) محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وتحرير عدد (112) إزالة إدارية فورية، وضبط عدد (3) قضايا تموينية عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد (171) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.