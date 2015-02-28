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"الزراعة" تستبعد 300 ألف فدان من الأسمدة لدخولها كردونات المبانى

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"الزراعة" تستبعد 300 ألف فدان من الأسمدة لدخولها كردونات المبانى "الزراعة" تستبعد 300 ألف فدان من الأسمدة لدخولها كردونات المبانى
انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من حصر 300 ألف فدان بمحافظات الجمهورية لاستبعادها من توزيع الأسمدة الموسم الصيفى الجديد، منها 244 ألفا فدان، لعدم أحقيتها فى الحصول على الأسمدة، لدخولها فى الكردونات والأحوزة للقرى وحمل حيازات وهمية، بالإضافة إلى 56 ألف فدان تم التعدى عليها بالبناء أو التجريف والتشوين منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

قال الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة ورئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه بناء على تعليمات الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، لن يتم صرف أى مقررات سمادية للزراعات المخالفة للقواعد المعمول بها وضرورة الحرمان من مقررات الأسمدة للمساحات المتعدى عليها، والحيازات الوهمية بجميع المحافظات.

كان الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر توجيهاته إلى اللجنة التنسيقية للأسمدة، ورؤساء القطاعات والهيئات، بضرورة التنبيه على الجمعيات التعاونية الزراعية، "الائتمان، الإصلاح والاستصلاح"، بعدم صرف أى مقررات سمادية للزراعات المخالفة للقواعد المعمول بها وضرورة الحرمان من مقررات الأسمدة للمساحات المتعدى عليها، وزراعات الأرز المخالف، وأراضى أملاك الدولة المتعدى عليها "ويصرف لأراضى طرح النهر وأملاك الدولة، والمدرجة بالزمام المنزرع للسنة الزراعية 2014 – 2015 بالمعاينة الفعلية، وبعد تشكيل لجنة لاعتماد الصرف من وكيل الوزارة المختص.


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