80% من القراء يتوقعون نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح حملة الحكومة الترويجية لجلب السياحة العربية؟"، توقع غالبية القراء نجاح حملة الحكومة الترويجية لجلب السياحة العربية إلى مصر

وتوقع 80% من القراء نجاح حملة الحكومة الترويجية لجلب السياحة العربية إلى مصر، بينما استبعد 18% من القراء نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم درايتهم بموضوع الاستطلاع.

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