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80% من القراء يتوقعون نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر

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80% من القراء يتوقعون نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر 80% من القراء يتوقعون نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح حملة الترويجية لجلب السياحة العربية؟"، توقع غالبية القراء نجاح حملة الحكومة الترويجية لجلب السياحة العربية إلى .

وتوقع 80% من القراء نجاح حملة الحكومة الترويجية لجلب السياحة العربية إلى مصر، بينما استبعد 18% من القراء نجاح حملة الحكومة فى جلب السياحة العربية لمصر، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم درايتهم بموضوع الاستطلاع.

بالفيديو.. محلب يشهد إطلاق الحملة الترويجية للسياحة العربية "مصر قريبة"ويكرم فنانى الأوبريت..رئيس الوزراء: أقول للسياح العرب أنتم وحشتونا ومصر بلد الأمن والأمان.. ووزير السياحة: إطلاق الحملة بداية مارس

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مصر 365

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