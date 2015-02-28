إنشاء أول مصنع لتدوير الأخشاب ومخلفات المدارس بالقليوبية

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه يجرى حاليا تجربة رائدة لتدوير الأخشاب المستهلكة من مخلفات المدارس على مستوى مدارس المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لتدوير الأخشاب الكسر الرواكد الخشبية بمدرسة بنها الميكانيكية بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه.

وقال عبد الظاهر إن هذا المشروع يعد أول تجربة فى تاريخ القليوبية، الذى سيستوعب كل الرواكد الخشبية من المدارس، وسيحقق الاكتفاء الذاتى من التخت والأثاث للمدارس والمديريات والإدارات.

وأضاف محافظ القليوبية أن المشروع سيوفر ملايين الجنيهات على الدولة وأماكن تخزين تلك المخلفات فى المدارس، وسيمنع الكوارث والحرائق التى تحدث من جراء تلك المخلفات.

وتابع محافظ القليوبية أنه تم إنشاء ساحة لتشوين الأخشاب الكسر والأوراق الدشت أو الكتب الملغاة بمدرسة بنها الزراعية، وذلك حتى يتم استخدامها وإعادة تدويرها من جديد.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب مشاركة وفد من الجامعة مكون من 60 طالبا وطالبة فى مهرجان إبداع 3 "جائزة الشارقة بمدينة الأقصر" الأسبوع المقبل، وذلك بالتعاون بين وزارتى الشباب والرياضة والتعليم العالى، لافتا إلى أن المسابقة تتضمن المشاركة فى العروض والفنون الشعبية والمسرحية وعروض ستاند أب كوميدى والغناء الفردى والجماعى والعزف الموسيقى والإنشاد الدينية والفنون التشكيلية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، فى تصريح له أمس أنه سيقام أيضا أكبر مهرجان للأنشطة الطلابية بجميع كليات الجامعة فى شهر مارس، ويستمر لمدة شهر كامل ويشمل جميع الأنشطة الطلابية، مضيفا أنه سيتم تخصيص يوم لكل نشاط بجميع كليات الجامعة.

وأكد الدكتور سليمان أن المهرجان سيشمل تنظيم مبادرة لأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص يوم لتكريم شهداء الجيش والشرطة بالتنسيق مع المستشار العسكرى داخل المحافظة ومديرية أمن القليوبية.