أهالى دائرة انتخابية بالمنيا: مرشحو القوائم يوزعون "شنط غذائية" علينا

رغم حالة الارتباك التى تسيطر على الانتخابات والترقب الشديد لحكم المحكمة الدستورية، غدا الأحد، إلا أن المرشحين للانتخابات البرلمانية، سواء عن الفردى أو القائمة لم يتوقفوا عن عمل الدعاية الخاصة بهم، حيث يقوم المرشحون بعمل الجولات الانتخابية بين أهالى دوائرهم كل بطريقته المختلفة.

وقد فاجأ المهندس عماد عبد الحميد، مرشح دائرة بندر المنيا، أهالى الدائرة خلال جولته الانتخابية بمجموعة من الشباب المتطوعين الذين حضروا إليه بالدف والمزمار والطبل ترحيبا به بين أهالى الدائرة، حيث قام الشباب باستقلال سيارة تحمل صورة المرشح وعدد من الشباب يحملون بين أيديهم الآلات الموسيقية، ويرددون الأغانى الوطنية مع السيارة الأخرى التى تحمل مكبرات الصوت فى الشوارع، الأمر الذى دفع المواطنين للتفاعل بشكل كبير مع أعضاء الحملة الذين قاموا بجولة فى عدد من المناطق بالدائرة، منها طه السبع وعزبة بدوى وأبوهلال.

وكانت المفارقة أن هذا المشهد لم يكن هو المشهد الوحيد فى الدعاية الانتخابية بل قام أحد المرشحين ويدعى سعيد أبو الليل، بتنظيم القوافل الطبية التى تتجول فى مختلف أنحاء الدائرة لتقديم الخدمة الطبية للفقراء.

بينما قال كثير من أهالى دائرة مركز المنيا، إن بعض مرشحى القوائم حضروا إليهم ويحملون بين أيديهم "شنط" كبيرة بداخلها مواد غذائية عبارة عن زيت وسكر ولحوم بحجة توزيعها على الفقراء واليتامى.

وقال الأهالى، إن هؤلاء المرشحين لم يقدموا هذه الهدايا من قبل لنا، وأضافوا أن دائرة مركز المنيا التى يخوض الانتخابات فيها ممثلون عن بعض الأحزاب يستغلون حالة المواطنين الاقتصادية السيئة بتوزيع المواد الغذائية عليهم.

أما فى مركز أبوقرقاص فقد اكتفى المرشحون بعمل الجولات العائلية، وانشغلوا بعمل التربيطات وعمل تكتلات انتخابية.