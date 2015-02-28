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علاء السقطى: أنهينا التعاقدات الخاصة بمشروع المحولات الجديد فى إثيوبيا

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علاء السقطى: أنهينا التعاقدات الخاصة بمشروع المحولات الجديد فى إثيوبيا علاء السقطى: أنهينا التعاقدات الخاصة بمشروع المحولات الجديد فى إثيوبيا
قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه أنهى التعاقدات الخاصة بمشروع المحولات الكهربائية الجديد فى إثيوبيا بالتعاون مع الجانب الإثيوبى، فيما رفض الإفصاح عن قيمة المشروع الاستثمارية فى الوقت الحالى.

وأضاف "السقطى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروع الجديد يعمل على تصنيع المحولات الكهربائية فى إثيوبيا، بالتعاون بين السوق الأثيوبى والمصرى، حيث سيتم الاعتماد على السوق المصرى فى الحصول على بعض المكونات اللازمة للمشروع إلى جانب بعض الدول الأخرى للحصول على المواد الخام اللازمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنهى زيارة مؤخرا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور أعمال القمة الإفريقية، وكانت أول زيارة يجريها الرئيس إلى إثيوبيا منذ توليه الرئاسة.

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