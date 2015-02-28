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غرفة القاهرة التجارية: شركات الحديد تدرس إعلان أسعارها مساء اليوم السبت

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غرفة القاهرة التجارية: شركات الحديد تدرس إعلان أسعارها مساء اليوم السبت غرفة القاهرة التجارية: شركات الحديد تدرس إعلان أسعارها مساء اليوم السبت
قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسواق تترقب إعلان شركات الحديد لأسعار شهر مارس المقبل مساء اليوم السبت، مع توقعات باستقرار الاسعار المعلنة نتيجة استقرار الاسعار العالمية للبيليت.

وأضاف الزينى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مجلس إدارة شركة حديد عز من المقرر أن يجتمع صباح غدا لدراسة الإعلان عن الاسعار الجديدة، لافتا الى أن سعر بيع الطن محليا يتراوح من ٤٩٠٠ إلى ٥ آلاف جنيها للطن.

كما أشار إلى أن عمليات استيراد الحديد متوقفة منذ بداية العام الجارى، وذلك نتيجة فرض رسوم حماية على الاستيراد منذ بداية العام الجارى ، إضافة الى نقص الاحتياطى الدولارى لدى البنوك.

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