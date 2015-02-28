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باحثون أمريكيون: زيت النخيل الأحمر يقوى وظائف المخ

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باحثون أمريكيون: زيت النخيل الأحمر يقوى وظائف المخ باحثون أمريكيون: زيت النخيل الأحمر يقوى وظائف المخ
يعانى الكثير من الناس من تناول زيت النخيل الأحمر، لأنه يعتبر واحدًا من أسوء الزيوت بالنسبة للقلب فى تاريخ التغذية الحديثة، كما أنه يستخدم كعنصر رئيسى فى الأطعمة المصنعة التى تضر بالصحة.

ولكن هذه التحذيرات تركز على زيت نواة النخيل وليس زيت النخيل الأحمر، حيث أن الفرق كبير، فقد كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن زيت النخيل الأحمر يحتوى على دهون مشبعة بنسبة 50%، مقابل 89% لزيت نواة النخيل.

وأوضح الباحثون، أن زيت النخيل الأحمر يحتوى على مستويات مرتفعة من البيتا كاروتين، الليكوبين، CoQ10، بالإضافة إلى احتوائه على شكل قوى من أشكال فيتامين E يدعى "توكوتريينولس"، مما يجعله سوبرفوود فى حماية المخ من التلف.

وأشار الباحثون، أن زيت نواة النخيل، من ناحية أخرى يحتوى على مستويات قليلة من المواد الغذائية، وينبغى تجنبه كلما أمكن ذلك.

وأضاف جوزيف كينان، الباحث الشهير فى مجال طب القلب الوقائى وأستاذ فى كلية علوم التغذية بجامعة مينيسوتا لعلوم الأغذية والتغذية، أن مركب "توكوتريينولس" يساعد على حماية المادة البيضاء الموجودة فى الدماغ عن طريق إبطاء تطور الإصابة بمرض الزهايمر والشيخوخة.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى: Health@youm7.com.

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