الأمريكية يشيرى كارلين تؤدى اليمين القانونية مديرة لبعثة يو إس أيد فى مصر

أدت شيرى كارلين، مسئولة كبيرة بوزارة الخارجية الأمريكية، اليمين القانونية اليوم كمديرة لبعثة وكالة التنمية الدولية الأمريكية (يو. إس. أيد) فى مصر وذلك أمام القائم بأعمال رئيس الوكالة ألفونسو لينهاردت.

وصرحت بيج الكسندر، مساعدة رئيس الوكالة الدولية لشئون الشرق الأوسط، بأن خبرة "كارلين" فى إدارة برامج وكالة التنمية الدولية حول العالم جعلتها مؤهلة لرئاسة واحدة من أهم بعثات الوكالة الأمريكية فى المنطقة.

وقالت المسئولة الأمريكية، إن معرفة كارلين الجيدة بالمنطقة تعد عاملا مهما فى الوقت الذى تواصل فيه الوكالة الدولية التزامها طويل الأمد بدعم الشعب المصرى.

وكانت كارلين مسئولة عن إدارة العديد من برامج "يو. إس. أيد" فى مجالات الإغاثة والتنمية فى الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا على مدى العشرين عاما الماضية، كما شغلت منصب نائب مدير بعثة "يو. إس. أيد" فى الضفة الغربية وقطاع غزة لمدة أربع سنوات.