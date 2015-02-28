"الأعلى للجامعات" يحدد موقف الانتخابات الطلابية فى جلسته اليوم بالزقازيق

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، جلسته الدورية اليوم السبت بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس، لتحديد موقف إجراء الانتخابات الطلابية خاصة بعد وجود خلاف طلابى حول الانتخابات.

وأوضح وزير التعليم العالى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قرار إجراء الانتخابات من عدمه يرجع للطلاب، لافتا إلى أن هناك طلابا يؤيدون إجراؤها وكثيرون يطالبون بإلغاؤها، كما قام بعض الطلاب برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، للمطالبة بعدم إجراء الانتخابات، وستتم مناقشة كل هذه المستجدات فى جلسة المجلس الأعلى للجامعات المقبلة.

الأعلى للجامعات يناقش موقف الانتخابات الطلابية السبت المقبل