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"العلاج بالغذاء": اكتشف 6 أطعمة هامة للوقاية من الإصابة بالسرطان

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"العلاج بالغذاء": اكتشف 6 أطعمة هامة للوقاية من الإصابة بالسرطان "العلاج بالغذاء": اكتشف 6 أطعمة هامة للوقاية من الإصابة بالسرطان
السرطان من أخطر الأمراض القاتلة وللأسف ترتفع معدلات الإصابة به فى بشكل متزايد، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى تساهم فى الوقاية من السرطانات المختلفة، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالموقع الطبى الأمريكى "العلاج بالغذاء"، وهى تشمل:
>1.الكركم: يحتوى الكركم على مركب رائع يحفز موت الخلايا السرطانية من خلال تنشيط ما يعرف باسم "موت الخلايا المبرمج"، وكما أنه يحد من تكوين مركبات "nitrosamine"، و"aflatoxin"، واللذان يرفعان خطر الإصابة بالسرطان.
>2.الأسبارجوس أو الهليون: يحتوى على تركيزات عالية من مركب "glutathione" المضاد للأكسدة، والذى يساهم فى تطهير الجسم من المواد المسرطنة، وكما أنه يحفز إنتاج كريات الدم البيضاء، التى تحمى الخلايا من جذور الأكسجين الحرة، وهو ما يحد من فرص الإصابة بالسرطان.

الشاى الأخضر يمتلك تأثير رائع فى الوقاية من السرطان
>3.الشاى الأخضر: يساهم بشكل كبير فى الوقاية من السرطان، وذلك عن طريق تثبيط أنزيم "urokinase"، والذى يكون نشطاً فى جسم مرضى السرطان، وهو ما يحد فى النهاية من المرض الخبيث.
>4. كرنب أو ملفوف بروكسيل "Brussels sprouts": يحد من تركيزات جذور الأكسجين الحرة التى ترفع خطر الإصابة بالسرطان.
>5.البصل: تناول نصف بصلة بشكل يومى منتظم يحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 50%، وفقاً لدارسة طبية حديثة، وكما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة للفطريات والبكتيريا، ومضادة للالتهابات.
>6.الكرنب: له تأثير وقائى رائع بسبب احتوائه على مركبات الجلاكوسينولات "glucosinolates"، والتى تتمتع بخواص مضادة للسرطان.

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