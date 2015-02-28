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إرتفاع قتلى داعش فى هجومه على ناحية البغدادى غربى العراق إلى 33 إرهابياً

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إرتفاع قتلى داعش فى هجومه على ناحية البغدادى غربى العراق إلى 33 إرهابياً إرتفاع قتلى داعش فى هجومه على ناحية البغدادى غربى العراق إلى 33 إرهابياً
ارتفع عدد القتلى من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى خلال عملية صد القوات العراقية لهجوم على ناحية البغدادى بمحافظة الأنبار غربى العراق أمس الجمعة إلى 33 إرهابيا، بينهم 17 قتلتهم القوات العراقية بمنطقة المجمع السكنى بناحية البغدادى فيما قصف طيران التحالف الدولى مواقع لداعش أسفر عن مقتل 16 من "داعش" بمنطقة التأميم غربى الرمادى.

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية إن القوات الأمنية العراقية مدعومة بمقاتلى العشائر و"الحشد الشعبي" تمكنت من قتل 17 من داعش بالمجمع السكنى فى ناحية البغدادى بينهم انتحاريون.

وأشار قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدى إلى أن طيران التحالف الدولى وبالتنسيق مع استخبارات عمليات الأنبار نفذ ثلاث غارات على مواقع داعش فى منطقة التأميم أسفرت عن مقتل الإرهابيين الـ 16، وقال: إن" من بين القتلى قياديين فى داعش، وان الوضع الأمنى مستقر".
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