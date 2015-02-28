الجمعية المصرية لشباب الأعمال تكرم رموز المرأة العربية بمؤتمرها السنوى الأول

أعلنت الجمعية المصرية لشباب الأعمال EJB، عن تكريم سيدات الوطن العربي، لمن قاموا بإسهامات بدعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة والإعلام وسفراء بعض الدول العربية، فى إطار تمكين المرأة الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والمهنى.

وقالت الجمعية فى بيان أمس الجمعة، إن القائمة تضم شخصيات نسائية فى مجالات عدة، منها العمل السياسى والعمل الاجتماعى، ودعم وتمكين المرأة اقتصاديا ورائدات المؤسسات المالية، ورائدات الأعمال ورائدات الإعلام والثقافة.

وأكد حسام فريد، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن تلك الخطوة تأتى فى إطار اهتمام الجمعية بالمرأة، حيث أن لها دور أساسى فى نمو المجتمعات ونهضتها، وهى التى تضع الجزء الأكبر من اللبنات الأساسية فى المجتمع، لكونها المربية الأولى للأجيال، ولاسيما دورها الكبير فى النهوض بمجتمع حضارى مميز ذى قيم إنسانية وأخلاقية يمتلك أدوات النهوض والتقدم.

وقال محمد طيرة، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية بادرت بتكريم بعض من رموز السيدات المصريات فى المجالات المختلفة، وسوف يقام هذا الحدث سنويا لدعم صورة ودور المرأة العربية، تقديرا من الجمعية المصرية لشباب الأعمال لدورها خلال تاريخ مصر القديم والحديث فى تماسك وترابط والتقدم.

يذكر أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال، غير هادفة للربح تأسست عام ٢٠٠٠، يصل عدد أعضائها إلى ٥٠٠ عضوا تقريباً يمثلون ٩٠٠ شركة يعمل بها ما يقرب من ٢٧٠ ألف موظف، ولديها فروع فى القاهرة، والإسكندرية والدلتا وبورسعيد.