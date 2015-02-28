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اليابان تلتزم بدفع 32 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين

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اليابان تلتزم بدفع 32 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين اليابان تلتزم بدفع 32 مليون دولار لدعم لاجئي فلسطين

أعلنت اليابان عن تقديم تبرع جديد بقيمة 32,2 مليون دولار للأونروا؛ وسيعمل هذا التبرع الجديد على دعم احتياجات الإغاثة والإنعاش الملحة في غزة والمساعدة الطارئة للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سورية واستمرارية خدمات الأونروا الضرورية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسورية والأردن.

إن هذا التبرع هو التبرع الأكبر الذي تقدمه اليابان دفعة واحدة للأونروا. وبلغ إجمالي التبرعات اليابانية السنوية في عام 2014 ما مجموعه 28,3 مليون دولار، وهو ما يعد زيادة ملموسة عن التبرعات التي قدمتها في عام 2011 والتي بلغت 15,5 مليون دولار.

وأعرب المفوض العام للأونروا بيير كرينبول عن شكره لهذا التبرع بالقول: “نحن ممتنون للغاية لزيادة المساعدة التي تقدمها اليابانية التي تعد شريكا قيما وموثوقا للأونروا وللاجئي فلسطين. إن هذا الدعم، والذي لا يمكن أن يأتي في وقت أكثر ملائمة من هذا الوقت، يعد خطوة حاسمة نحو مساعدة لاجئي فلسطين على إعادة بناء غزة وعلى النجاة من الأزمة في سورية وعلى الوصول لاحتياجاتهم الأساسية في أماكن أخرى في مناطق عملياتنا. وهو مساهمة هامة في سبيل السلام والاستقرار والأمن في منطقة مضطربة”.

وسيذهب مبلغ 14 مليون دولار من التبرع الياباني من أجل برنامج الأونروا للمساعدة المالية الذي يدعم الإصلاحات وإعانات الإيجار المقدمة للاجئي فلسطين الذين أصبحوا بلا مأوى جراء النزاع الذي جرى في الصيف الماضي بغزة – وهو برنامج أجبرت الأونروا على تعليقه في الشهر الماضي بسبب نقص الأموال.

ويذكر أن غزة واليابان قد عملتا على تأسيس علاقة قوية في السنوات الأخيرة، وذلك مع قيام الفلسطينيين في غزة بإقامة فعالية في آذار من كل عام لإحياء ذكرى كارثة تسونامي التي ضربت اليابان. ويجري العمل على التخطيط لهذه الفعالية في هذا العام على الرغم من الدمار الذي خلفته الأعمال العدائية الأخيرة.

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