مقتل عاطلين وإصابة آخر بطلقات نارية بالبحيرة لاتهامهم بقتل محمد "برمو"

قام قبل قليل عدد من أفراد عائلة برمو بإدكو محافظة البحيرة بإمطار عاطلين بوابل من النيران أسفرت عن مصرعهما متأثرين بإصابتهما، انتقاما منهما لسابقة اتهام المجنى عليهما بقتل أحد أبناء العائلة لخلافات فيما بينهما.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث مفادها مقتل كل من "ممدوح خميس" سبق اتهامه فى 11 قضية ضرب ومخدرات وسرقة بالإكراه، و"السيد على" إثر إصابتهما بطلقات نارية، تم نقل جثتى المجنى عليهما لمستشفى إدكو العام.

ترجع أحداث الواقعة لشهر أغسطس من العام الماضى، حينما تلقى اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة إخطارا من مستشفى إدكو العام بوصول محمد "برمو" عاطل ومقيم إدكو مصابا بجرح تهتكى بالصدر من الناحية اليمنى ادعاء طلق نارى، وتم تحويله للمستشفى الجامعى بالإسكندرية وتوفى متأثرا بجراحه.

وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى وقتها برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعقيد حازم الشيخ وكيل فرع البحث الجنائى إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "رزق بلال"، السابق اتهامه فى 15 قضية ضرب وسرقة ومخدرات وشروع فى قتل، و"ممدوح خميس" السابق اتهامه فى 11 قضية ضرب ومخدرات وسرقة بالإكراه و"مصطفى العوا" و"السيد على" وجميعهم يقيمون بمدينة إدكو.

وأمس وأثناء تواجد المجنى عليهما بمنطقة القتيل قام أهله بإمطارهم بوابل من النيران أسفرت عن مقتل ممدوح خميس سبق اتهامه فى 11 قضية ضرب ومخدرات وسرقة بالإكراه، و"السيد على" وكذا إصابة المتهم الثالث "رزق بلال" بطلق نارى، فيما تمكن رجال المباحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط المتهم الرابع ويدعى مصطفى العوا، وجار تحرير محضر بالواقعة.