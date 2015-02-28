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إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالسرقة بـ6 أكتوبر

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إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالسرقة بـ6 أكتوبر إخلاء سبيل ربة منزل متهمة بالسرقة بـ6 أكتوبر
قرر المستشار محمد البرارى قاضى المعارضات بمحكمة جنح ثان 6 أكتوبر إخلاء سبيل "سمية.أ" 32 سنة ربة منزل، بضمان محل إقامتها بعد اتهامها بالسرقة.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تقدمت سيدة فى العقد الرابع من العمر ببلاغ لمباحث قسم شرطة ثان 6 أكتوبر اتهمت فيه "سمية.أ" بسرقة مبلغ 8500 جنيه ومتعلقات شخصية من داخل المحل المملوك لها بستنر بمدينة السادس من أكتوبر، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أمرت بضبط وإحضار المتهمة، وبعد الاستماع إلى أقوالهم أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقد طالب عادل معروف دفاع المتهمة أثناء نظر أمر تجديد حبسها بإخلاء سبيل موكلته بأى ضمان تراه المحكمة نظراً لعدم جدية التحريات وعدم وجود أحراز فى القضية، ملتسماً من المحكمة النظر بعين الرأفة للسيدة التى على وشك الوضع، فأمرت المحكمة بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

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مصر 365