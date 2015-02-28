"مكافحة المخدرات" تضبط مالك صيدلية بحوزته 2638 قرصًا مخدرًا ومنشطًا

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء أحمد الخولى، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة، حملات أمنية موسعة استهدفت إبادة زراعات المخدرات، وضبط المتهمين من تجار المخدرات ومروجى المواد المخدرة على الشباب، وإحباط محاولات الجلب والتهريب ومداهمة البؤر الإجرامية العاملة فى مجال الاتجار والتعاطى.

وأسفرت الحملات التى تمت بالاشتراك مع مديريتى أمن الإسكندرية والدقهلية عن ضبط 2,400 كيلو من مخدر الحشيش، و1570 قرصًا مخدرًا، و11176 من الأقراص المؤثرة على الصحة النفسية والمهربة.

وأكدت تحريات رجال مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، قيام إحدى الصيدليات ملك "أحمد ف.م."، بدائرة ثان المنصورة، بالاتجار غير المشروع فى العقاقير المؤثرة على الصحة النفسية والعصبية المدرجة على جدول المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مفتشى إدارة الصيادلة بالدقهلية، تم القبض على "محمد ف.م."، 45 سنة، طبيب بيطرى والمدير المالى للصيدلية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، سبق إتهامه فى (3) قضايا (مخدرات – تبديد) آخرها القضية رقم 18790 لسنة 2008 جنح قسم شرطة ثان المنصورة "تبديد" حال تواجده بالصيدلية، وبحوزته 569 قرصًا مخدرًا و9881 قرصًا مؤثرًا على الصحة النفسية مختلفة الأنواع، و774 قرصًا منشطًا جنسيًا من مختلف الأنواع، و1295 قرصًا مختلف الأنواع للأدوية المهربة جمركياً وغير مسجلة ومبلغ مالى".

وبمواجهته اعترف بحيازت للمضبوطات بقصد الاتجار بالاشتراك مع شقيقه صاحب الصيدلية والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، من القبض على كل من "شريف س.أ." 33 سنة، عاطل، سبق ضبطه واتهامه فى 3 قضايا متنوعة آخرها القضية رقم 3787 لسنة 2012 جنح قسم شرطة الجمرك "تبديد"، و"جابر م.ج."، 25 سنة، عاطل، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك، لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمنطقة العطارين، وبحوزتهما 2,400 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، كما تم القبض على "رمضان ع.ع."، 59 سنة، عاطل، مقيم فى باب شرق، وبحوزته 1000 قرص مخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.