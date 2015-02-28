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ضبط 4 من عناصر "الإخوان" عقب فض مسيرتين بالمنوفية

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ضبط 4 من عناصر "الإخوان" عقب فض مسيرتين بالمنوفية ضبط 4 من عناصر "الإخوان" عقب فض مسيرتين بالمنوفية
تمكنت قوات أمن المنوفية، من إلقاء القبض على 4 من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض مسيرتين بمدينتى أشمون والسادات، أمس الجمعة، وذلك بسبب خرقهم لقانون التظاهر وترديد عبارات مناهضة للجيش والشرطة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوات الأمن من تفريق مسيرتين؛ الأولى بقرية صراوة التابعة لمركز أشمون، وذلك لقيامهم بإطلاق الشماريخ على الأهالى لإرهابهم، وتم تفريق المسيرة وإلقاء القبض على كل من مصعب نبيل الصباغ، 20 عامًا، طالب بكلية الزراعة بشبرا الخيمة ومقيم جريس، ومحمد صلاح العقباوى، 20 عامًا طالب بكلية الهندسة.

أما المسيرة الثانية فكانت بمفارق المنطقة السابعة والثامنة بمدينة السادات، حيث قام أعضاء الإرهابية بقطع الطريق وإشعال النيران فى إطارات الكاوتشات، وتم تفريق المسيرة وإلقاء القبض على كل من أدهم عيد الشرقاوى، 29 عامًا، مهندس زراعى، ووليد سامى سويلم، 18 عامًا، طالب، تم تحرير محاضر بالواقعتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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