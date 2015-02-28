مسلحون يسرقون شحنة سجائر بقيمة 537 ألف جنيه بالوادى الجديد

استولى مسلحون، مساء أمس الجمعة، على شحنة سجائر ومياه غازية بقيمة 573 ألف جنيه على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 30، حيث قاموا باستيقاف السيارة تحت تهديد السلاح واقتادوا سائقها إلى منطقة جبلية وأجبروه ورفيقه على مغادرة السيارة، وقاموا بتفريغ شحنتها وأخبروهما بأنهم سيتركون السيارة بمدخل مدينة الغنايم على الطريق الصحراوى الغربى، وتم العثور على السيارة بدون حمولتها بدائرة مركز شرطة الغنايم بعد اتصال هاتفى من المتهمين.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها بالتنسيق مع أمن أسيوط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1519 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حرر "أحمد م.ص. 24 ســنة، سائق، وأحمد ع.م.س. 31 سنة، تباع، المحضر رقم 46 أحوال الغنايم بتاريخ 24 /2/2015م، بأنه أثناء سيرهما بالطريق الصحراوى فى الاتجاه من أسيوط إلى الداخلة – الوادى الجديد بالسيارة رقم (20873) نقل الوادى قيادة الأول محملة بعدد ( 124 ) كرتونة سجائر وعدد (250) لفة كانز بريل من الشركة الشرقية للدخان بأسيوط، تقدر قيمتهما بحوالى [573] ألف جنيه وغرب نقطة الإسعاف وعلى بعد حوالى 30 كيلو من مطار أسيوط دائرة قسم شرطة الخارجة – الوادى الجديد، تعقبتهما سيارتين نقل ماركة إحداهما مرسيدس بدون لوحات معدنية، والأخرى لا يعرف نوعها، يستقلهما مجهولون قامت إحداهما بالسير أمام السيارة والأخرى بجوارها وقام مستقلوها بإجبارهما على التوقف تحت تهديد السلاح والدخول لمسافة فى عمق الصحراء والاستيلاء على السيارة وحمولتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة.