أخبار عاجلة

"مدبولي" ومحافظ سوهاج يُسلمان عقود وحدات الإسكان لمستحقيها -
محافظ المنيا يشهد عقد قران فتاة يتيمة بمؤسسة البنات.. صور -
المنيا تحتفل بـ"يوم اليتيم العربي".. اليوم -
"مدبولي" يوجه بالبدء في تنفيذ "هايبر وسينما" بمدينة سوهاج الجديدة -
لليوم الثاني.. تواصل فاعليات المؤتمر السنوي للمرور -
ألمانيا: 1.169 مليار يورو لضحايا الحرب السورية -
رئيس وزراء لبنان: لا أحد لديه الشجاعة لمحاسبة النظام السوري -
إيمان.. انفصلت عن شقيق «الأطرش» بسبب رقصة وتركت الفن من أجل «ألماني» -
نعمان عاشور.. رائد مسرح الفقراء على طريقة «الكوميديا السوداء» -
8 الصبح - سألنا الناس .. إتعلمت السواقة إزاي ؟؟؟ ومين أفضل شخص ممكن يعلمك السواقة ؟؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

اليوم.. القضاء الإدارى بالإسماعيلية ينظر طعنًا انتخابيًا ضد محمود عثمان

Google+ Print
اليوم.. القضاء الإدارى بالإسماعيلية ينظر طعنًا انتخابيًا ضد محمود عثمان اليوم.. القضاء الإدارى بالإسماعيلية ينظر طعنًا انتخابيًا ضد محمود عثمان
تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، اليوم السبت، الطعن رقم 3575 لسنة 2015 المقدم من سليمان الحوت المرشح المحتمل للبرلمان فردى الدائرة الأولى مستقل، ضد المهندس محمود عثمان، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى المنحل، فى عام 2010 والمرشح الحالى للدائرة الأولى فردى مستقل.

وأشار "الحوت"، فى عريضة الدعوى التى تقدم بها للمحكمة، إلى أن المطعون ضده بلغ الــ70 من عمره، وأنه يسافر للخارج للعلاج وشكك فى الكشف الطبى الذى تم على المرشح بالمستشفى العام، ومن خلال اللجنة المختصة، وطالب باستخراج شهادة صحية من الجمارك توضح الحالة الصحية للمرشح، بالإضافة إلى كونه ينتمى إلى الحزب الوطنى المنحل، وكان أحد أعضاء الحزب بمجلس الشعب 2010 وهى آخر انتخابات قامت عقبها ثورة 25 يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365