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مباحث الوادى الجديد تكشف غموض سطو مسلحين على سيارتى نقل ثقيل

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مباحث الوادى الجديد تكشف غموض سطو مسلحين على سيارتى نقل ثقيل مباحث الوادى الجديد تكشف غموض سطو مسلحين على سيارتى نقل ثقيل
كشفت مباحث الوادى الجديد، غموض بلاغ سرقة ورد من سائقى شاحنتين على طريق الخارجة أسيوط، بأن مسلحين أستوليا على 11 ألف جنيه، وتراخيص السيارتين منهما أثناء قدومهما من مدينة أسيوط فى اتجاههما لمدينة الخارجة.

أبلغ "أحمد ع.ع. 39 سنة، سائق، ويقود السيارة رقم "7534 نقل الفيوم"، بمقطورة رقم 68931 الفيوم، بدون حمولة، وهانى ح.ح، 34 سنة سائق، قائد السيارة رقم 3927 نقل الفيوم، بمقطورة رقم 5862 الفيوم، أنهما قبل كمين النقب بحوالى 15 كيلو، انفجر الإطار الخلفى الأيمن لمقطورة السيارة الثانية، وتوقفا لاستبدال الإطار ففوجئا بخروج إحدى السيارات، نصف نقل، بيضاء اللون دوبل كابينة ماركة تويوتا من أحد المدقات الجبلية الملاصقه للطريق يستقلها شخصان يرتديان الملابس البلدية ويحملان أسلحة آلية، وقاما بتهديدهما بالســـلاح وسرقتهما بالإكراه.

استولى المسلحان من الأول على مبلغ مالى 7000جنيه، وتراخيص السيارة، والثانى مبلغ مالى 4000 جنيه، وتراخيص السيارة، وفرا هاربين داخل المدقات بالدروب الصحراوية.

انتقل ضابط كمين النقب صحبة ضباط وحدة مباحث القسم، والمبلغين لمكان البلاغ وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن المذكورين قاما بالإتفاق فيما بينهما واختلاق هذه الواقعة لرغبتهمافى الاستيلاء على المبالغ المالية المسلمة إليهما من مالك السيارات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترفا بارتكابهما الواقعة والبلاغ الكاذب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1518 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

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