اليوم.. النطق بالحكم على "بديع والشاطر" وآخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وحضور إسماعيل حفيظ مدير نيابة أمن الدولة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها فى محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وكانت قد أحالت المحكمة 4 متهمين لفضيلة مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم على باقى المتهمين.

والمحالون للمفتى، هم: "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى".

يذكر أنه حال صدور حكم بالإدانة بحق المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، فيكون بذلك هو أول عقوبة بالسجن تصدر بحقه منذ إلقاء القبض عليه عقب ثورة الـ30 من يونيو .

ويحاكم فى القضية محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، وسعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة المنحل الذراع السياسية للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجى عضو المكتب التنفيذى للحزب، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، إبان عهد مرسى.

كما يحاكم فى القضية كل من أيمن هدهد، مستشار الرئيس الأسبق، وأحمد شوشة، وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ورضا فهمى، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمرى، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع فى القتل تنفيذًا لغرض إرهابى وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقى القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التى كانت تطالب برحيل مرسى؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

كما اتهمت النيابة قيادات الجماعة، بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

وأنكر المتهمون فى تحقيقات القضية جميع التهم الموجهة إليهم.

وكان المستشار طارق أبو زيد، المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أحال 6 متهمين فى بداية التحقيقات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل المتظاهرين المناهضين لتنظيم الإخوان أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من: مصطفى عبد العظيم البشلاوى ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى ومحمد بديع، المرشد العام لتنظيم الإخوان، ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى.