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الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل ومزرعة نخيل بالوادى الجديد

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الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل ومزرعة نخيل بالوادى الجديد الدفاع المدنى يسيطر على حريق بمنزل ومزرعة نخيل بالوادى الجديد
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد، من السيطرة على حـريق بمنزل بشارع صلاح سالم دائرة قسم الخارجة، وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ملك المدعوة "وفاء.ش.ع" 50 سنة عاملة، أسفر عن احتراق أغلب محتوياته ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وبسؤال مالكة المنزل أيّدت ما جاء بالفحص وأرجعت سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى، ولم تتهم أحدا بالتسبب فيه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 710 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م.

كما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على حريق بمنطقة البجوات دائرة القسم والفحص والمعاينة، وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض مساحتها "260 مترا" تقريباً لم يستدل على مالكها نتج عنه احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمر وكمية من الأعشاب والمخلفات الجافة، و لم ينتج عنه ثمة إصابات أو وفيات.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 711 إدارى قسم شرطة الخارجة لسنة 2015م، وتمت إحالته الى النيابة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365