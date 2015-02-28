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تأثير مرض السكر على الحامل

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تأثير مرض السكر على الحامل تأثير مرض السكر على الحامل
السكر من الأمراض الأكثر انتشارًا فى المجتمع العربى، نظرًا للعادات الغذائية الخاطئة التى تتبعها الشعوب العربية، وبالطبع يؤثر السكر سلبًا على عمل ووظائف أعضاء الجسم المختلفة، إلا أنه يشكل خطرًا خاصًا على المرأة فى فترة الحمل.

ويوضح هذا الأثر السلبى الدكتور عطية أبو النجا، استشارى أمراض النساء والولادة.

السكر أخطر الأمراض التى تُهدد الحمل:


>مرض السكر هو أهم ضلع فى مثلث أخطر 3 أمراض تهدد سلامة واستمرار الحمل، وهى الزلال وارتفاع ضغط الدم والسكر، ففى حالة تعرض المرأة لمرضين منها أو الثلاثة معًا، تصاب بما يسمى "تسمم الحمل".

أسباب الإصابة بسكر الحمل:


>ووفقًا لـ"أبو النجا" فإن أسباب الإصابة بمرض السكر أثناء فترة الحمل، قد ترجع لأسباب وراثية، والتى تزيد فرص ظهورها أثناء تلك الفترة، نظرًا لاستعداد جسم المرأة للإصابة ببعض الأمراض أثناء الحمل، كما أن العادات الغذائية الخاطئة تمثل عاملاً هامًا فى الإصابة بهذا المرض.

طرق علاج سكر الحمل:


>الوقاية والعلاج السريع هما أفضل الطرق لتجنب تدهور حالة المرأة أثناء الحمل، نتيجة للإصابة بمرض السكر، لذا يجب عليها الحرص على إجراء الفحوصات الدورية على مدار أشهر الحمل، للتأكد من استقرار نسبة السكر فى الدم، خاصة فى الحالات التى لديها تاريخ وراثى للإصابة بسكر الحمل.

كما يجب الحرص على تجنب ارتفاع ضغط الدم والزلال، بجانب السكر، حتى لا تدخل المرأة فى حالة حرجة من تسمم الحمل، والذى يعد من أخطر الحالات المرضية التى تهدد استمراره.

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