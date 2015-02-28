نصائح لعلاج ضعف الشهية لدى الأطفال

للتغلب على ضعف الشهية لدى الأطفال تسعى الكثير من الإمهات للحلول الدوائية، وعلى الرغم من أهميتها إلا أن التركيز على الجانب النفسى للطفل وعلاقته بالطعام يعالج ضعف الشهية لديه.

الدكتور محمد عيسى أخصائى الباطنة ينصح بأهمية التركيز على جذب الطفل للطعام، للتخلص من ضعف الشهية لديه، من خلال تقديم الطعام بطريقة مختلفة، وإبراز الألوان فيه.

ضعف شهية الأطفال

وتابع "لا ضرر من أن يتناول الطفل كمية قليلة من الطعام لمعاناته من ضعف الشهية، ولكن على الأم أن تحرص على أن تكثر فى هذه الحالة من عدد الوجبات الصغيرة للطفل خلال اليوم، لتصل حد الـ6 وجبات بحد أدنى، وأن تحتوى الوجبة الواحدة على كل العناصر الغذائية المطلوبة لنمو الطفل، من كربوهيدرات، وبروتين، وخضراوات وفيتامينات".

علاج ضعف شهية الأطفال

وأوضح د. محمد مفسرًا أن على الأم إضافة العناصر الناقصة لوجبة الطفل الذى يعانى من ضعف الشهية، فتتضمن السلطات والخضروات والألياف بأنواعها، من خلال تقديمها بطريقة مختلفة كى ينجذب إليها الطفل عن طريق فرمها على سبيل المثال، وإضافة عناصر مغذية كالألبان على الطعام، والزبادى والفواكه، واللحوم البيضاء دون دهون أو دسم زائد".

وشدد محمد على أهمية احتواء الوجبات الصغيرة للطفل على البصل والثوم لزيادة المناعة، مع الاهتمام بتناول الطفل للعصائر الطبيعية بين الوجبات الصغيرة، والامتناع عن تناول الحلوى الصناعية".