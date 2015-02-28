أستاذ علاج أورام: سرطان الكبد ينتشر فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس سى

تعتبر أورام الكبد من الأورام المنتشرة فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس سى ويعتبر سرطان الكبد سبب للوفاة للكثير من المرضى نتيجة عدم الاكتشاف المبكر للورم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت الدكتورة علا نبيه أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط إنه خلال جلسات المؤتمر تم تخصيص جلسة عن أورام الجهاز الهضمى والكبد تم مناقشة أحدث الطرق العلاجية لعلاج أورام القولون والمعدة والكبد من خلال بحث العديد من الحالات الإكلينيكية الصعبة التى تحتاج إلى أخذ أكثر من رأى فى علاجها وذلك فى وجود أساتذة الأورام والجهاز الهضمى والجراحة والأشعة التداخلية وذلك لعمل فريق طبى متكامل لمناقشة هذه الحالات حيث أن علاج سرطان الكبد يحتاج إلى طرق مختلفة لعلاجه تعتمد على مدى شراسة المرض كما تعتمد أيضا على حالة الكبد الوظيفية.
ويكون علاج سرطان الكبد إما بزراعة الكبد أو استئصال الأورام الموجودة به أو العلاج بالتردد الحرارى أو بالحقن بالكيميائى أو الحقن بالحبيبات المشعة وأيضا باستخدام العلاجات الموجهة.