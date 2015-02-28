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أستاذ علاج أورام: سرطان الكبد ينتشر فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس سى

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أستاذ علاج أورام: سرطان الكبد ينتشر فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس سى أستاذ علاج أورام: سرطان الكبد ينتشر فى مصر نتيجة الإصابة بفيروس سى
تعتبر أورام الكبد من الأورام المنتشرة فى نتيجة الإصابة بفيروس سى ويعتبر سرطان الكبد سبب للوفاة للكثير من المرضى نتيجة عدم الاكتشاف المبكر للورم.

وقالت الدكتورة علا نبيه أستاذ علاج الأورام بطب أسيوط إنه خلال جلسات المؤتمر تم تخصيص جلسة عن أورام الجهاز الهضمى والكبد تم مناقشة أحدث الطرق العلاجية لعلاج أورام القولون والمعدة والكبد من خلال بحث العديد من الحالات الإكلينيكية الصعبة التى تحتاج إلى أخذ أكثر من رأى فى علاجها وذلك فى وجود أساتذة الأورام والجهاز الهضمى والجراحة والأشعة التداخلية وذلك لعمل فريق طبى متكامل لمناقشة هذه الحالات حيث أن علاج سرطان الكبد يحتاج إلى طرق مختلفة لعلاجه تعتمد على مدى شراسة المرض كما تعتمد أيضا على حالة الكبد الوظيفية.

ويكون علاج سرطان الكبد إما بزراعة الكبد أو استئصال الأورام الموجودة به أو العلاج بالتردد الحرارى أو بالحقن بالكيميائى أو الحقن بالحبيبات المشعة وأيضا باستخدام العلاجات الموجهة.

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مصر 365

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