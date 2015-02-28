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ديلى ستار: بريطانية تفقد 58 كجم من وزنها فى ليلة الزفاف ويفشل زواجها

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ديلى ستار: بريطانية تفقد 58 كجم من وزنها فى ليلة الزفاف ويفشل زواجها ديلى ستار: بريطانية تفقد 58 كجم من وزنها فى ليلة الزفاف ويفشل زواجها
الجميع يحبون التمتع بوزن مثالى، وأن يكون جسده متناسق خاصة وإن تعلق الأمر بليلة العمر، لكن كارثة حدثت مع فتاة بريطانية كافحت لفقدان الوزن.

فقدان الوزن السريع تسبب لها فى مشكلة..


>يذكر موقع ديلى ستار الإخبارى البريطانى أن كريستينا مايلز البالغة من العمر 23 عاما، كان وزنها 123 كجم وأنها اتبعت نظاما قاسيا واستخدمت العقاقير فى فقدان الوزن، لكن فقدان الوزن السريع ترك لها جلدا مترهلا كأنها ترتدى عباءة جلدية على جسمها.

فقدان الوزن أفسد حياتها الزوجية..


>تقول كريستينا إنها فقدت 58 كجم من وزنها، لتصبح رشيقة فى فستان الزفاف وعلى الرغم من ثناء الآخرين على مظهرها خلال ليلة العمر إلا أنها كانت تعانى وتكاد تموت ضيقا بسبب مظهر جسدها بالجلد الزائد المترهل ولا تعرف كيف تواجه زوجها فى أول ليلة، وبالفعل تدمرت حياتها الزوجية.

حل فقدان الوزن السريع فى إجراء جراحة تجميلية..
>يقول الأطباء إن لديها حلان.. الأول أن يتم إزالة الجلد المترهل جراحيا؛ أو أن يزيد وزنها مرة أخرى حتى تصل إلى وزن قريب من السابق بما يملأ الجلد المترهل مرة أخرى.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالى health@youm7.com

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