فشل محاولة 3 إرهابيين اغتيال رئيس مباحث مركز شرطة ناصر ببنى سويف ومعاونه

أنقذت العناية الإلهية رئيس مباحث مركز شرطة ناصر الرائد هشام جلال، ومعاونه النقيب محمود أبو زيد، من الموت بعد قيام 3 إرهابيين بإطلاق الأعيرة النارية على سيارة شرطة يستقلانها فى طريق عودتهما من مركز الشرطة، منذ قليل.

وأصيب رئيس المباحث بشظية فى ظهره، وتم نقله إلى المستشفى وغادرها بعد إجراء الأشعة اللازمة، وتم إخطار اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، وزكريا أبو زينة مدير المباحث الجنائية بالواقعة.

كان رئيس المباحث ومعاونه قد أنهيا عملهما فى مركز الشرطة واستقلا سيارة "بوكس"، وأثناء سيرهما على الطريق الزراعى القاهرة أسوان، فوجئا عند قرية الشيخ صالح بالقرب من قرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف بإطلاق نيران من اتجاه الزراعات، مما أدى إلى تهشم الزجاج وإصابة رئيس المباحث وفرار الجناة هاربين.