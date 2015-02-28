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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى "التخابر مع قطر"

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اليوم.. ثانى جلسات محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى "التخابر مع قطر" اليوم.. ثانى جلسات محاكمة "مرسى" و10 آخرين فى "التخابر مع قطر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وإفشائها إلى دولة قطر.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بحضور تامر الفرجانى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة المتهمين إلى المحاكمة، فى شهر سبتمبر من العام الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسى وعددًا من المتهمين اختلسوا التقارير الصادرة عن جهازى المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية - التى من بينها مستندات غاية فى السرية تضمنت بيانات حول الجيش وأماكن تمركزه والسياسات العامة للدولة - بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطرى وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمصر.


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