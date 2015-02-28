الفخراني مع حفيده في العرض العالمي Music of sound

يقام بالقاهرة أقدم العروض المسرحية الموسيقية بالعالم Music of sound الذي يقدم لاول مرة بمصر لتقديم العديد من العروض على مدار ستة ايام بدءا من الأربعاء حتى يوم الاثنين القادم.

تم تقديم العرض الاول لMusic of sound باحدى المدن السكنية بالمقطم بحضور جماهيري كثيف تخطى الالفين شخص كان من بينهما العديد من الشخصيات العامة والمشاهير منهم الفنان القدير الدكتور يحيى الفخراني الذي حضر بصحبة ابنه المخرج شادي الفخراني وحفيده الذي استمتع بالعرض كما حضرت الفنانة داليا البحيري وحضر تامر مرسي صاحب شركة Synrgy للانتاج الفني.